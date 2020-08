Čez vse ovire do veličastnega finala

Oči svetovne glasbene javnosti so bile 1. julija usmerjene v Slovenijo, ko se je na Kongresnem trgu v Ljubljani pod dirigentsko taktirko slovitega Charlesa Dutoita začela 68. izvedba Festivala Ljubljana.



Le nekaj tednov prej je bilo nepredstavljivo, da festival sploh bo, saj so še veljale stroge omejitve zaradi pandemije. Direktor festivala Darko Brlek je kljub temu vztrajal in na koncu mu je uspelo skorajda nemogoče. »Na začetku nismo vedeli, ali festival sploh bo, potem nismo vedeli, ali ga bomo lahko dokončali. Vsak dan smo sproti čakali na dovoljenja. Po uspešnem juliju smo upali, da nam bodo avgusta povišali število dovoljenih obiskovalcev na tisoč, pa niso. Vsi tisti gledalci, ki so bili za ograjo, bi lahko sedeli na varni razdalji.«



Poudariti velja, da je bil to sploh prvi festival na svetu, ki se je začel po pandemiji. Prav tako je bil najdlje trajajoč festival letošnje sezone. »Uspelo nam ga je organizirati kljub vsem omejitvam na mejah, karantenah. Pripeljali smo več zvenečih imen, kot so Charles Dutoit, Ana Netrebko ali Jonas Kaufman. Tudi oni so se morali potruditi, saj je v teh časih potovanje zelo zahtevno.«



Svetovni zvezdniki niso mogli prehvaliti festivala, saj je bil to za mnoge edini angažma letošnje sezone. Poleg tega so dogodki pomenili zaslužek in delo številnemu podpornemu osebju, od varnostnikov in tehnikov do hotelirjev in restavracij. Festival se je včeraj sklenil v Cankarjevem domu z veličastnim nastopom enega najbolj cenjenih glasbenih kolektivov na svetu – s filharmoničnim orkestrom milanske Scale.