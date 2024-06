Cikel Urban Tribe v Prulčku

V ljubljanskem Prulčku, kjer je doma živa glasba, bo zvečer ob 20. uri nastopila posebna zasedba Maribum Afriqui 24 v postavi Sekou Dembele (vokal, n'goni), Igor Bezget (kitara) in Tina Sovič (tolkala). V srcu cikla Urban Tribe pod vodstvom Igorja Bezgeta se skriva osupljiva vizija, saj se trudijo raziskovati in združevati bogate svetovne glasbene kulture, ki jih lahko predstavljamo kot pisane preproge, tkane iz različnih melodičnih niti. Ta edinstvena serija ne le povezuje različne glasbene svetove, temveč tudi briše meje med tradicionalnim in sodobnim. Tokrat gostijo Sekouja Dembeleja, multiinštrumentalista in vrhunskega glasbenika iz Malija v zahodni Afriki. Njegova glasba združuje starodavne tradicije plemena Bobo in kulture Mandinka z njegovimi lastnimi stvaritvami. Skupaj z bratoma Dramanom in Solo pa nastopa tudi v družinski skupini Dembele band.