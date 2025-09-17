Čustva so pomembna, zgolj razum ne zadošča

»Glasba je tako kot vsa druga področja podvržena trendom in modi, moda pa je vedno odziv na prejšnje stanje. Prevlada prepričanje, da je treba narediti radikalen preobrat, da ne bo tako, kot je bilo. Ampak če je pri tem osnovno vodilo zgolj razum, se hitro pojavijo pomisleki, da brez čustev tudi ne bo šlo. Zato se poskušam nekoliko distancirati od preveč hermetičnega izbora sodobne glasbe, ker imamo na festivalu temo časa, pa se seveda tudi ne moremo izogniti glasbi, ki nastaja danes oziroma je nastala v bližnji preteklosti« je dejal Mate Bekavac.