Da se glasba ne bi spremenila v prah

Nedavno je v koprodukciji Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (Sigic) z zavodom Alcedo izšla kompilacija Robniki. Izbor najdenih posnetkov koncertov slovenske popularno-eksperimentalne glasbe v Ljubljani (1976–1988) so digitalizirali na pobudo ter pod uredništvom harmonikarja in glasbenega aktivista Bratka Bibiča. Izbor obsega petinpetdeset posnetkov avtorske glasbe in zvočnih umetnosti, ki jih je v navedenem obdobju izvedlo osemnajst skupin, posameznikov in duetov ter je zdaj javno dostopen prek spletne strani Sigica, nameščeni pa so na digitalni platformi dLib Narodne in univerzitetne knjižnice.