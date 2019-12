Damir Avdić - Radikalno šik empatičen umetnik

Na albumu Radikalno šik, ste še vedno brezkompromisni. Ni nobenega razloga, da bi postali bolj uglajeni?

Ostajate pri ostri kitari in ostrem jeziku. Lahko bi rekli, da se ponavljate, lahko pa tudi da ste vztrajni!

Meni je na novem albumu najbolj všeč pesem Sto mu neoliberala. Zdi se mi, da se izpilili svoje družbene komentarje, še posebej o tistih negativnih pojavah, do popolnosti.

Prav tako pa se mi zdite zelo duhovit. Podobno kot recimo skupina Laibach ali pa Tiger Lillies.

Najbolj žalostna pa je skladba Kolone. Mislim, da se večini nam, ki spimo na toplem in suhem in smo siti, niti ne znamo predstavljati, kako je beguncem.

Moja mama, ki je sama imela begunsko izkušnjo med drugo svetovno vojno in je še videla tisti veliki begunski val pred leti, ki se je valil mimo njene hiše, je rekla – da nihče ne beži z dobrega.

Žalostna se mi zdi brezsrčnost Evropejcev, ki se imajo za dobre ljudi, celo verne, ki pa svoj vero zlahka in hitro zatajijo.

Damir Avdić je doslej izdal devet albumov.

Vsi so brezplačno dostopni.

Znan je po ostrih besedah in ostri kitari.

Tudi nad vami je visela grožnja z izgona iz Slovenije, ne glede na to, da ste že pred leti postali sestavni del slovenske kulture. Kako je sedaj z vašim statusom?

Naš vsakdan pa najbolj kruto povzame skladba Spomenik.

Sicer pa tudi veliko delate za gledališče. Kateri projekti so trenutno aktualni?

Bosanski pisatelj in glasbenik Damir Avdić , nekoč znan tudi kot, je nedavno izdal nov album, na katerem ostro in glasno komentira naš vsakdan. Zaveda se, da naloga umetnosti ni v ugodju in udobju, temveč ravno obratno, v izkazovanju ostre kritike nesprejemljivega, v poudarjanju humanizma ter empatije. In pri tem je Radiklano šik kot je naslov njegove nove izdaje.Ne.Vztrajno se ponavljam.Lahko bi tudi rekel, da so se negativne pojave izpilile do popolnosti, tako, da se nam zdijo povsem sprejemljive.Mislim, da je danes smiselna samo še satira. To, da so Laibachi danes duhoviti, govori o sistemu v katerem živimo. V Jugoslaviji se nikomur niso zdeli duhoviti, prej nevarni. Kapitalizem s tem nima problema. Vsrkava vse.Lažje si predstavljamo, kako je živalim, a ne? Ker imajo žalostne oči in ne morejo povedati kaj mislijo.Točno tako. Na žalost pa danes, niti lastna izkušnja trpljenja ni poroštvo za sočutje do drugega. Še posebej pa drugačnega.To z vero je čista farsa. Če lahko evropski desničarji za begunce rečejo, to so muslimani, to je druga vera, drugi običaji, uničili bodo naš način življenja in podobna sranja, za koga potem Trump postavlja zid proti Mehiki? Tam niso muslimani. Za tem zidom stojijo kristjani iz Centralne in Južne Amerike. Centralna in Južna Amerika sta danes utrdbi krščanstva in zakaj so tam za zidom? Ker so reveži! Vera denarju ne pomeni nič. Slavimo 30 let od padca berlinskega zidu in pravimo, naj se nikoli več ne ponovi, pa vendar je La Paz razdeljen s čisto enakim zidom, z bodečo žico na vrhu. Ampak tisti zid ločuje bogate in revne. In bo zdržal dlje, kot berlinski. In to je samo eden v nizu. Pač »najpopularnejši« ta hip.Ne vem še.Ekonomsko nasilje je koren vsakega nasilja. In to nasilje se ne kaznuje, je zaščiteno z zakonom.Delam glasbo za predstavo Dr. Prešern, v režiji Nede Rusjan Bric, v Prešernovem gledališču v Kranju. Premiera bo v to soboto 14. decembra. Januarju pa bo premiera predstave režiserja Zlatka Pakovića, za katero delam glasbo v Narodnom pozorištu Tuzla.