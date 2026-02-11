Ljubezen potrebuje prenovo

V nadaljevanju preberite:

Reška zasedba Let 3 je v naši regiji ena od najbolj izvirnih in drznih rock skupin z močnimi teatralnimi­ elementi. Po odmevnem nastopu na Evroviziji­ so imeli veliko koncertov, nato so odšli v studio in posneli album, posvečen ljubezni. Naslovili so ga RKTRD NDRD in ga bodo predstavili jutri zvečer v ljubljanskem Kinu Šiška na festivalu AntiValentinovo. Na njem bodo nastopili tudi člani zasedbe Alo!Stari in Damir Avdić. O ljubezni in novem albumu smo se pogovarjali z Damirjem Martinovićem - Mrletom, baskitaristom in pevcem ter gonilno silo zasedbe Let 3.