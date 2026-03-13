Glasba kot navdih za ilustracije

Glasba številne umetnike navdihuje pri ustvarjanju. Člani skupine Dan D, ki se je lani na silvestrovo poslovila od skupne glasbene poti, so zaprosili šest domačih ilustratorjev, naj upodobijo njihove pesmi z zadnjega albuma Rabim človeka. Nastalo je deset ilustracij, katerih oštevilčene reprodukcije so naprodaj v Vodnikovi domačiji v Ljubljani.

Naslov poslovilnega albuma skupine Dan D Rabim človeka je pomenljiv, saj je nekakšen njihov glasbeni upor in morebiti celo odpor proti vse večjemu vdoru tehnologije v glasbo in umetnost. Zaželeli so si, da bi njihovo glasbo namesto morebitne umetne inteligence vizualizirali ilustratorji s svojo domišljijo