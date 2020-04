Dan, ko je obmolknila glasba

Najprej je bilo odpovedanih le nekaj festivalov in koncertov v Aziji. Sledila je prepoved v Evropi in nato ZDA. Odpovedana je bila glasbenotehnološka konferenca­ SXSW, turneje in koncerte so ­prestavili vsi, od zasedbe Pearl Jam do skupin Rolling Stones in Skid Row ter Billie Eilish. Največja promotorja koncertov, AEG in Live Nation, sta odpovedala vse prireditve, večje arene in klubi so bili prisiljeni zapreti vrata. Koncertna in festivalska industrija bi lahko bila v karanteni do jeseni 2021. Tako je na videokonferenci za New York ­Times namignil profesor zdravstvenega upravljanja Zeke Emanuel. V reviji Pollstar so ocenili, da ...