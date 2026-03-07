Ženske rockovske zasedbe so še vedno redkost

Na predvečer mednarodnega dneva žensk bo v ljubljanskem Orto baru tradicionalni festival Dan rock žena, na katerem bodo zavzele oder glasbenice in predstavile svojo rockovsko avtorsko glasbo. Pobudnici festivala, sestri Saša in Sonja Zagorc iz skupine Hellcats, ga tokrat organizirata že enajstič. Poleg njune zasedbe bosta nastopili še ženski skupini Out of Civilization in Hellfox.

Do zdaj je na dogodku koncertiralo več kot dvajset zasedb in celo svetovno znana imena, kot je brazilska metalska atrakcija Nervosa, ki je nastopila ob desetletnici festivala. Gostiteljice so vsako leto Hellcats, ki organizirajo festival od leta 2015.

Sestri Saša in Sonja Zagorc, ustanoviteljici in gonilni sili prve slovenske ženske metal rock skupine Hellcats, sta takrat hoteli mlajšim in uveljavljenim ženskim skupinam ponuditi prostor za ustvarjanje in nastopanje. Dobro vesta, kako težko je uspeti v glasbeni industriji, ki od žensk pogosto pričakuje predvsem vizualno všečnost, ne toliko ustvarjalnosti. Njuna vizija – ustvariti prostor, v katerem so glasbenice opazne, dobijo podporo in oder, ki si ga zaslužijo, ter s tem pomagati odpreti vrata prihodnjim generacijam glasbenic – očitno deluje.