David Byrne - Vsi smo na isti vegasti ladji

Ameriški glasbenik David Byrne , najbolj znan kot vodja novovalne artrock zasedbe Talking Heads , je poleg glasbe vedno obvladal večmedijskost. Skoraj dve leti po napovedi projekta je lani jeseni predstavil spletno revijo z naslovom Reasons to Be Cheerful , katere cilj je »biti pomirjevalo za te burne čase«. Kot je v uvodnem videoposnetku pojasnil nekdanji pevec Talking Heads, je ustanovil spletno stran, ki naj bi bila »delno revija, delno neke vrsta tako osebne kot skupinske terapije, delno pa tudi predstavitev možnosti vzpostavitve boljšega sveta. Prav vesel sem, da lahko delim pametne, preverjene in možne rešitve za najbolj pereče težave na svetu,« je poudaril.Tam svoja razmišljanja objavlja tudi njegov glasbeni in nazorski somišljenik. Nedavno je Byrne objavil svoje razmišljanje o svetu po koncu sveta, o prevrednotenju vrednot, ki nam jih je omogočila globalna samoizolacija. »Ironija je, da nas pandemija sili v svoje ločene kvartirje, hkrati pa smo se šele tako lahko zavedeli, kako smo dejansko tesno in množično povezani. Razkriva številne oblike našega sobivanja, ki jih prej niti nismo opazili in zaznali. Pokazala nam je krhkost našega obstoja, ko skušamo opustiti številne stike, ki sestavljajo naša življenja. Virusi ne poznajo meja, saj se radi izmuznejo, in dokler ni cepiva, ni nihče imun. Zato je nujno čim bolj omejiti ali celo zaustaviti škodo in se pri tem zgledovati po tistih, ki so v tem učinkoviti. Navsezadnje smo vsi skupaj na tej rahlo vegasti ladji,« je med drugim zapisal.