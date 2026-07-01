Dee Dee Bridgewater: Ženske obstajajo in ne grejo nikamor

Ameriška jazzistka bo jutri nastopila v Ljubljani. Z njo smo govorili o osamljenosti v moškem svetu, naukih predhodnic, lepotah staranja in zapuščini.
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V zasedbi We Exist! jo spremljajo mlade glasbenice: pianistka Carmen Staaf, basistka Rosa Brunello ter bobnarki Shirazette Tinnin in Evita Polidoro. FOTO: Kimberly M. Wang
Na Jazz festivalu Ljubljana bo jutri z zasedbo We Exist! nastopila pevka, igralka in producentka, dobitnica treh grammyjev in tonyja ter borka za družbeno pravičnost Dee Dee Bridgewater. Poleg umetniške ustvarjalnosti jo zaznamuje spoštovanja vredna osebna integriteta. Zgradila jo je z nenehnim učenjem od vzorov in iz lastnih izkušenj. Nastop z zelo zaželenim repertoarjem, izvaja ga že več let, bo poklon ženskim ikonam jazza ali, kot so zapisali pri festivalu, »sprehod skozi zgodovino pesmi upora ali pač svarila iz minulih dni«. Z njo smo se pogovarjali pred nekaj dnevi, ko je iz ZDA pripotovala v Maroko.
Po Evropi trenutno padajo vročinski rekordi. Imate veliko izkušenj z nastopi v ekstremnih razmerah?
O, bog. Izkusila sem obe skrajnosti. Sprejmemo, kar je, in poskušamo to kar najbolje ...
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