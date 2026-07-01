Dee Dee Bridgewater: Ženske obstajajo in ne grejo nikamor

Ameriška jazzistka bo jutri nastopila v Ljubljani. Z njo smo govorili o osamljenosti v moškem svetu, naukih predhodnic, lepotah staranja in zapuščini.

Na Jazz festivalu Ljubljana bo jutri z zasedbo We Exist! nastopila pevka, igralka in producentka,­ dobitnica treh grammyjev in tonyja ter borka za družbeno pravičnost Dee Dee Bridgewater. Poleg umetniške ustvarjalnosti jo zaznamuje spoštovanja vredna osebna integriteta. Zgradila jo je z nenehnim učenjem od vzorov­ in iz lastnih izkušenj. Nastop z zelo zaželenim repertoarjem, izvaja ga že več let, bo poklon ženskim ikonam jazza ali, kot so zapisali pri festivalu, »sprehod skozi zgodovino pesmi upora ali pač svarila iz minulih dni«. Z njo smo se pogovarjali pred nekaj dnevi, ko je iz ZDA pripotovala v Maroko. Po Evropi trenutno padajo vročinski rekordi. Imate veliko izkušenj z nastopi v ekstremnih razmerah? O, bog. Izkusila sem obe skrajnosti. Sprejmemo, kar je, in poskušamo to kar najbolje ...