Delovati kot en zvočni organizem

V nadaljevanju preberite:

Dobro naoljen kolektiv virtuoznih tolkalcev, multiinštrumentalistov in izumiteljev zvoka The Stroymachine je izdal prvi album po več kot desetih letih. Skladbe, ki so posledica raziskovanja novih glasbenih (z)možnosti, upora proti ustaljenim normam in preporoda, bodo zadonele v ljubljanski Cukrarni.