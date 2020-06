FOTO:Denis Beganović - Vsi zvočni čuti karizmatične pozavne

Klasično izobraženi pozavnist Denis Beganović je pustil glasbeno sled v številnih domačih in tujih glasbenih izdelkih, med drugimi je sodeloval z Magnificom, Neisho, Mikom Sponzo, Georgiejem Famom, Bobom Margolinom in Umkom ter skupinami Areia in Bossa de novo. Pred kratkim je izdal atraktiven prvenec Senses, na katerem predstavlja pozavno v različnih razpoloženjih.Pozavna je prav poseben inštrument. Kako ste si izbrali to glasbilo? Ali je glasbilo izbralo vas?Dejansko je inštrument izbral mene. Včasih je bila navada, najbrž je še vedno tako, da so ti v pihalnem orkestru dali inštrument, ki so ga so potrebovali. (Smeh.) Sprva so ...