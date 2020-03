Deset klasičnih in jazzovskih novosti

Boštjan Gombač rad igra na nenavadne inštrumente. FOTO: Mavric Pivk

Založba kakovostnih programov RTV Slovenija je nedavno predstavila novosti resne in jazz glasbe na nosilcih zvoka. ZKP RTV Slovenija letos praznuje 50 let delovanja in bo še naprej, kot pravi vodja, izdajala kakovostno glasbo, kar je tudi poslanstvo javnega medijskega servisa.Nekaj albumov je izšlo le v digitalni obliki in so na voljo v spletnih glasbenih trgovinah. Prvi tak je albumiz Kranja z naslovom Pol stoletja, ki so ga izdali ob petdesetletnici delovanja. V tem obdobju se je v zboru izmenjalo več kot 400 pevcev, izvedli pa so prek tisoč vokalnih in vokalno-inštrumentalnih skladb različnih glasbenih slogov. Posegali so po delih tako domačih kot tujih avtorjev, med katerimi so bila tudi mnoga prvič predstavljena slovenska zborovska dela. Album predstavlja presek delovanja zbora, ki je nastal pod dirigentskim vodstvom. Repertoar se razteza od skladbdo slovenskih ljudskih pesmi ter črnskih duhovnih pesmi.Digitalno izdajo albuma Mezzosopran in kitara imata tudi ugledna glasbenika in pedagoga, mezzosopranistkain hrvaški kitarist. Na albumu je tako šest pesmi ameriških staroselcev iz ciklaLike a String of Jade Jewels, Five Quiet Songs iz cikla, skladba When I Shut My Eyes, ki jo je avtor napisal prav zanju, ter šest španskih pesmi za glas in kitaroiz cikla Cantares in dve domači ljudski pesmi Sijaj, sijaj, sončece ter Slišala sem ptičko pet v uglasbitviPrav tako ima digitalno izdajo album Črna luknjain večinštrumentalista. Plošča ima naslov po skladbi, ki jo jeleta 2017 na pobudo trobentačain Boštjana Gombača napisal za Trobilni ansambel SF. Med dva dela te skladbe pa je zasedba uvrstila še priredbi Koncerta za čembalo in godalain Koncerta za klarinet in orkester, ki ju je naredil. Gombačev prispevek so številne piščali iz brazilskih pragozdov ter v skladbi Črna luknja še zvok tidldibaba, ki je kopija najstarejšega glasbila na svetu, paleolitske piščali s slovenskega arheološkega najdišča Divje babe.Tudiima digitalni album, imenuje se Instant Pleasure. To je tretji album zasedbe, s katero ta sporoča, da so pomembne podrobnosti, tudi tiste, ki na prvi pogled ali sluh delujejo mimobežno in samoumevno. Adam Klemm Banda, ki jo vodi saksofonist, tako ponuja nekoliko bolj zadržan odgovor na sedanjo hitrost bivanja. Svoje avtorske jazzovske skladbe pa je nekoliko začinil še z vplivi madžarskih ljudskih pesmi.Prav tako digitalen je album pevkeinter pianistaz naslovom You & I and the Music. Na albumu je devet skladb, večinoma jazzovskih in pop standardov ter njena lastna avtorska skladba Še vedno verjamem.Nekaj albumov je izšlo tudi v fizični obliki. Tu je veličastno sodelovanje srbskega violinistainpod vodstvom dirigenta. Album ima naslov Beethoven & Bruch, saj se na njem Milenković predstavlja s koncertoma za violino in orkesterin. Beethovnov koncert za violino in orkester je Milenković prvič igral pri šestnajstih letih. Zdaj, po nekaj desetletjih igranja, pa se mu zdi, da je v tej skladbi posebna bela svetloba preprostosti. Bruchov koncert pa je bil sestavni del Stefanove glasbene in violinistične vzgoje.Letos mineva 160 let od rojstva enega najpomembnejših skladateljev samospevov v drugi polovici 19. stoletja,, rojenega v Slovenj Gradcu, zato je Ministrstvo za kulturo RS letošnje leto razglasilo za Wolfovo leto in tudi finančno podprlo izid njegovih samospevov v interpretaciji sopranistkein organistke. Na album Hugo Wolf: Duhovne pesmi sta uvrstili 14 Wolfovih samospevov v redkeje izvajani in posneti priredbiza sopran in orgle. S temi priredbami je Reger, kot je v spremni knjižici zapisala dr., »nemara želel podčrtati njihovo duhovno plat, kot izjemni poznavalec izraznih možnosti orgel pa je izvirni komorni značaj duhovne vsebine občuteno prenesel v okolje cerkvene glasbe«.Poseben zvočni izdelek pa je Antologijana štirih cedejih, na katerih so zajeta njegova simfonična, komorna in zborovska dela. Založba se je namreč akademiku in enemu najpomembnejših slovenskih skladateljev druge polovice 20. stoletja Lojzetu Lebiču ob njegovi 85-letnici poklonila z antološkim albumom. Nekateri posnetki so nastali pred več desetletij, nekateri pa so najnovejši. Posneli so jih najboljši slovenski izvajalci, med katerimi so Orkester Slovenske filharmonije, Simfonični orkester RTV Ljubljana, dirigenti Stanislav Macura, Marko Letonja, Anton Nanut, Samo Hubad in Uroš Lajovic, mezzosopranistki Marjana Lipovšek in Eva Novšak - Houška ter basbaritonist Marcos Fink, Trio Lorenz, Pihalni kvintet Slowind, APZ Tone Tomšič, Carmina Slovenica, Mladinski pevski zbor RTV Slovenija, Komorni zbor RTV Slovenija in Komorni zbor Ave. Spremno knjižico pa je pripravil doktor Gregor Pompe, eden največjih poznavalcev Lebičevega opusa.Italijanski pianist in organistpa je v sodelovanju zposnel album First Encounter – Organ & Big Band. Kot pove že naslov, gre za sodelovanje med Big Bandom RTV Slovenija pod vodstvom in soavtorstvomz gostoma, Renatom Chiccom na orglah Hammond inna bobnih. Na albumu je osem jazzovskih skladb, ki so jih prispevali Renato Chicco, Lojze Krajnčan in italijanski orglar. Večina priredb je bila napisanih prav za ta projekt, s katerim se mednarodno priznani pianist Renato Chicco vključuje v veliko vrnitev orgel Hammond na svetovno jazzovsko sceno.Paket novosti pa zaključuje kvintet jazz pianista in skladatelja. Na albumu Gašper Trček: Olivieri je devet skladb leta 2018 prezgodaj preminulega vsestransko nadarjenega mladega umetnika, slikarja in glasbenika. Njegove skladbe izvajajo njegov prijatelj, jazzovski pianist Rok Zalokar, basist, bobnarter pevkiinVsekakor obilna mera zahtevnejše glasbe različnih odtenkov, ki ponazarja aktualnost tovrstne domače glasbene produkcije.