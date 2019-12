Dežurni krivci: Narobe svet

Ovitek albuma Narobe svet Foto Arhiv Založbe



1. Čas je

2. Gastarbajter

3. Hej

4.

5. Mogoče danes

6. Pada noč

7. Prazni padamo

8. Rojeni brez imena

9. Svoboda

10. Veliki mislec

11. Zadnji vlak Pesmi na albumu:1. Čas je2. Gastarbajter3. Hej4. Lačni psi 5. Mogoče danes6. Pada noč7. Prazni padamo8. Rojeni brez imena9. Svoboda10. Veliki mislec11. Zadnji vlak

Dežurni krivciNarobe svetGod Bless This Mess, 2019Marjana Deržaj ni kriva za vse, saj imamo tu Dežurne krivce.Če se vam lušta rock zvoka, ki sta ga med nas radi širili vrhniška zasedba Hic et nunc ter velenjska zasedba Res nullius, imam tu še eno podobno močno rock zasedbo iz province, ki odzvanja na severovzhodu Slovenije – Dežurni krivci.Nedavno je zasedba izdala svoj peti album Narobe svet pri neodvisni prekmurski založbi God Bless This Mess Records. Album je izšel v dveh različicah, in sicer je osem pesmi izšlo na vinilu, na spletnih platformah pa je na voljo razširjena verzija z enajstimi skladbami. Za izvrstno produkcijo je poskrbel avstrijski producent Hannes Jaeckl, ki je z Dežurnimi krivci sodeloval že pri prejšnjima albumima Fakti in Strup. Za grafično podobo plošče je poskrbel vsestranski umetnik, slikar Gregor Purgaj.Dežurni krivci tako na Narobe svetu še naprej ponujajo kompaktno avdio in vizualno podobo rock zasedbe, ki se ji ne mudi, ki ni obremenjena z učinkovitostjo, temveč dela z občutkom skladbe, ki komentirajo ta naš nori vsakdan, ta naš nori, narobe svet.Zvočno ostajajo pri grobem, neke vrste garažnem rocku, kjer je izraznost nekoliko oddaljena od prefinjenosti, vendar je to zato še toliko bolj iskrena glasba, ker ni nič kaj izumetničena. Album bodo danes zvečer predstavili v ljubljanskem Kinu Šiška.Album Narobe svet zasedbe dežurni krivci je vzorčen primer vztrajnosti domačega rock'n'rolla.