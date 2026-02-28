Do zmage po strmih stopnicah

Še prejšnji teden so iz Italije prihajale podobe zasnežene pokrajine, ta teden pa je vse v znamenju razglednic iz mesta rož. V zahodno sosedo je prišla pomlad in z njo 76. festival italijanskih popevk. Tokrat z zamudo, saj so festival v Sanremu prestavili na poznejši datum zaradi zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini.

Kot pravijo zlobni jeziki, so to naredili zato, da bodo Italijani na petih festivalskih večerih laže preboleli glavobol zaradi računa, ki jim ga bodo izstavili po olimpijskih igrah. Maraton kancon se je začel v torek, končal pa se bo nocoj z razglasitvijo zmagovalca. Kdo so letošnji favoriti? Bo tokrat slavila ženska?