Donele bodo dude in punk rock

Ko so leta 1996 v predmestju Bostona ustanovili skupino Dropkick Murphys, si verjetno nihče ni predstavljal, da bodo tri desetletja pozneje veljali za največje ime keltskega punka na svetu. Danes ameriško-irska zasedba ostaja sinonim za neustavljivo koncertno energijo, himnične refrene in eksplozivno mešanico punk rocka ter tradicionalne irske glasbe. V ponedeljek, 27. julija, bodo v sklopu obsežne evropske turneje nastopili na zagrebški Šalati, kjer se obeta eden največjih punkrockovskih dogodkov letošnjega poletja.

Veljajo za eno največjih imen mešanice keltske glasbe in punka. FOTO: arhiv skupine

Evropsko turnejo so začeli v Dublinu, nato pa navdušili občinstvo v Veliki Britaniji, Nemčiji in Franciji. Do zaključka turneje jih čakajo še nastopi na Nizozemskem, Švedskem, Danskem, v Italiji, na Poljskem, v Belgiji, na Češkem, Finskem, Avstriji, Švici, Portugalskem, sredi prihodnjega tedna pa se bodo ustavili tudi na festivalu Punk Rock Holiday v Tolminu. Kritiki so tudi tokrat navdušeni. Britanski glasbeni portal Clash je po londonskem koncertu zapisal, da se je prizorišče spremenilo v »ogromen pub«, ob njihovi kombinaciji keltske glasbe in punkovske energije pa je, kot so zapisali, »nemogoče obstati pri miru«.

Tisti, ki so skupino že videli v živo, vedo, da studijski posnetki predstavljajo le del njihove zgodbe. Prava moč Dropkick Murphys se pokaže na odru, kjer njihovi koncerti hitro prerastejo v množično petje in pravo navijaško evforijo. Občinstvo od prve do zadnje skladbe poje skupaj z bendom, energija pa skoraj nikoli ne popusti.

Po dosedanjih koncertih letošnje turneje je mogoče sklepati, da bo tudi zagrebški nastop postregel z največjimi uspešnicami njihove skoraj tridesetletne kariere. Na »setlisti« se redno znajdejo pesmi The Boys Are Back, The State of Massachusetts, Rose Tattoo, Worker's Song, Johnny, I Hardly Knew Ya, The Gang's All Here, Barroom Hero in seveda legendarna I'm Shipping Up to Boston, ki je po zaslugi Scorsesejevega oskarjevskega filma The Departed postala ena najbolj prepoznavnih rockovskih himn tega stoletja. Poleg klasik predstavljajo tudi skladbe z najnovejšega albuma For The People, na katerem ostajajo zvesti temam solidarnosti, družbene pravičnosti in življenja navadnih ljudi.

Brez glasbil, ki so značilna za irsko narodno glasbo, pač ne gre. FOTO: arhiv skupine

Prav njihova svojevrstnost je eden glavnih razlogov, da so Dropkick Murphys v skoraj treh desetletjih delovanja prerasli okvire punk scene. Z več kot trinajstimi studijskimi albumi, uvrstitvami na vrh Billboardovih lestvic, več sto milijoni pretočnih predvajanj in skladbami, ki so zaznamovale filmska platna, ostajajo ena najvplivnejših koncertnih skupin sodobnega rocka. Ob glasbeni poti pa že vrsto let delujejo tudi dobrodelno prek fundacije The Claddagh Fund, ki pomaga otrokom, vojnim veteranom in ljudem, ki se spopadajo z odvisnostjo.

Zagreb ima z ameriško zasedbo posebno zgodbo. Skupina je pri naših južnih sosedih že večkrat razprodala Tvornico kulture, Dom Sportova in tudi Šalato, zato organizatorji tudi letos pričakujejo obiskovalce iz vse regije. Za slovenske ljubitelje glasbe je koncert še posebej privlačen, saj je Zagreb oddaljen le dobro uro vožnje, Šalata pa velja za eno najboljših poletnih koncertnih prizorišč na Hrvaškem.

Skupina je pri naših južnih sosedih že večkrat razprodala Tvornico kulture, Dom Sportova in tudi Šalato.

Večer bo odprla irska Oi! punk zasedba An Slua, nato pa bodo oder zavzeli Dropkick Murphys, ki slovijo po tem, da na koncertih ne poznajo popuščanja. Glasno petje, dvignjene pesti, irske dude in punk rock v najčistejši obliki so recept, zaradi katerega ostajajo eden najbolj iskanih koncertnih bendov današnjega časa. Vse kaže, da bo v ponedeljek na Šalati še en večer, ko bodo obiskovalci domov odšli brez glasu – a s čudovitimi vtisi.