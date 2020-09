Druga godba se začenja z baladami

Zasedba Uršula Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape bo danes ob 19.30 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma začela letošnjo Drugo godbo, ki je bila prestavljena na jesen. Sledil bo nastop skupine San Salvador, šestčlanskega vokalno-tolkalnega kolektiva, ki se pri iskanju univerzalne folklore naslanja na okcitansko polifonijo, ukoreninjeno v trubadurski tradiciji.Po nekajletnem premoru po izdaji izvrstnega albuma Talisman je skupina Uršula Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape pri založbi Celinka izdala prav tako odličen album Hribovske balade. Na plošči je dvanajst pesmi, ki so jih konec februarja posneli v ljubljanskem studiu ...