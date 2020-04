Dubioza kolektiv: Krasni časi za lažne novice

Naslov vašega novega albuma #fakenews sovpada s kriznimi razmerami po svetu. To je izvrsten čas za lažne novice.

Album ste izdali v angleškem, francoskem in španskem jeziku s prevodi visokotehnološkega pomagala, Googlovega prevajalnika.

V pesmi Take My Job Away stop­njujete svoje 'navdušenje' nad tehnologijo, napovedujete tudi tehnološki prevzem umetnosti. Vas je v tem videu zamenjal glasbeni robot Robby Megabyte.

Pri glasbi in albumih Dubioza kolektiva imam občutek, da je to ena od najboljših umetniških analiz našega vsakdanjika, naj bo ta balkanski, evropski ali nekje vmes.

Glasbeno ste zvesti lastni mešanici poskočnih ritmov, kjer se balkanskost meša z latino glasbo, ska s punkom in tako naprej ...

Na albumu je nekaj zanimivih sodelovanj. Kako so se zgodila?

Glavno sporočilo albuma je – tako kot na prejšnjih – prebuditev aktivnega državljana v vsakem od nas. Koliko je aktivizem, celo v teh izolacijskih časih, pomemben?

Je Robby Megabyte član skupine?

Zasedba Dubioza kolektiv je povedala, da so robota Robbyja Megabyta sestavili s pomočjo nekaj študentov elektrotehnike v Sarajevu, ki še niso emigrirali v Nemčijo. Izdelalo ga je osem študentov sarajevske elektrotehniške fakultete, ki delujejo v Klubu vgradbenih sistemov. Prevzeli so robotski projekt, ki ga je naredil francoski kipar Gael Langevin in omogočil dostop, da si ga lahko vsak natisne s 3D-tiskalnikom. Sarajevčani so ga nekoliko spremenili, da je lahko izvajal vse namesto članov skupine. Zdaj bi skupina rada uredila potni list za Robbyja Megabyta. Vendar zakonodaja Bosne in Hercegovine ne prepozna robota kot posameznika, le kot tehnološko pomagalo. Da bi dobil potni list, mora imeti državljanstvo, da bi dobil državljanstvo, pa mora povedati, kateremu konstitutivnemu narodu pripada. Zapletlo se je, ker se ni opredelil ne za Bošnjaka, ne za Srba, ne za Hrvata.

Bosansko-hrvaško-slovenska zasedba Dubioza kolektiv je ne­ugnana v angažiranem glasbenem izražanju. Poleg političnih pamfletov premore obilo analitičnega duha in humorja ter sposobnost mešanja vseh mogočih in nemogočih glasbenih slogov. O novem albumu #fakenews, ki je brezplačno dostopen na njihovi spretni strani, smo se pogovarjali z didžejem zasedbein baskitaristom: Čas je idealen za lažne novice in idealna platforma za nenadzorovano divjanje politikov, ki si poskušajo pod krinko reševanja ljudi čim več nagrabiti. Ko se bo boj z virusom končal, bomo šele videli, koliko – če sploh kaj – bo ostalo od demokracije. Žalostno je, da v tako težkih časih velike narode vodijo karikature politikov, kot sta Donald Trump ali Boris Johnson. Ko bo to minilo, bomo kot družba morali ponastaviti sistem in začeti z osnovnimi nastavitvami. Če tega ne bomo naredili, se nam ne bo pisalo nič dobrega.: Angleško in špansko znamo dovolj, da lahko napišemo besedilo za šaljivo pesem. Francoščina pa je zelo zapletena, zato smo se odločili, da bomo napisali pesem o tem, kako pišemo pesem, a s pomočjo Googlovega prevajalnika. Ta aplikacija je odlično orodje, omogoča nam, da stvari počnemo v realnem času, česar si še pred kratkim nismo mogli predstavljati. Tako je nastala pesem French Song.: Koncept pesmi Take My Job Away je ravno nasprotna teza tisti, ki prevladuje v medijih in med ljudmi. Vsakdo ima neki iracionalen strah pred tehnologijo, ki grozi, da bo prevzela naša delovna mesta. Hkrati vsak posameznik poskuša uporabiti tehnologijo, da bi zanj opravila čim več dela. Mi smo zgodbo obrnili. Prosimo tehnologijo, da od nas prevzame delo, in javno priznamo, da smo leni.: Za nas je izziv, da poskušamo pisati z našega zornega kota o stvareh, ki se nam trenutno dogajajo. Tako smo vzpostavili platformo za komunikacijo z drugimi ljudmi. Glasbo dojemamo predvsem kot medij sporočanja in manj kot obliko zabave ali umetnosti, namenjene privilegiranemu številu ljudi. Estetika nas ne zanima preveč. Veliko bolj nas zanima vsebina. Dober primer so ti trenutno težki časi, ko estetika za ljudi nima nobene vloge. Estetika je lep dekorativni papir, pisana embalaža, okrasje. V težkih časih ljudje potrebujejo tolažbo, upanje in solidarnost. Zdaj nobena dekoracija nikomur nič ne pomaga.: Ne razmišljamo preveč o mešanju glasbenih slogov. Pomembno se nam zdi, da v koncept ali zgodbo vključimo čim več ljudi, da bodo tudi sami udeleženci. Zato smo v teh dneh začeli serijo spletnih koncertov, ki potekajo vsak ponedeljek ob 20.30. Ideja je, da v času globalne samoizolacije poskušamo ljudem vsaj za trenutek omogočiti, da se obnašajo tako, kot so navajeni. Vabimo vse, ki spremljajo Dubioza kolektiv Quarantine Show​, da med gledanjem in poslušanjem navijejo zvočnike, zaplešejo, skačejo in pojejo. Skratka, da simulirajo običajen koncert. Če se bodo sosedje pritoževali nad hrupom, jim pošljite povezavo ter jih povabite, da se vam pridružijo.: V zadnjih desetih letih smo veliko igrali na festivalih po svetu. Tam smo spoznali veliko ljudi iz drugih glasbenih skupin, s katerimi smo delili oder. Najboljši način za druženje s kolegi glasbeniki je igranje in skupno delo. Pomembno se nam zdi, da sodelovanje izhaja iz poznavanja in medsebojnega razumevanja. Srečo smo imeli, da smo sodelovali tudi z ljudmi, ki so vplivali na nas in ob katerih glasbi smo odraščali. Če bi mi nekdo pred 20 leti rekel, da bomo snemali pesem z zasedbo Manu Chao ali Earlom Sixteenom, bi mu rekel, naj zmanjša kajenje močnih zeli ali zamenja dobavitelja.: Ko bo boja z virusom konec, bo moral vsak posameznik postati resnično aktiven udeleženec družbe. Izrabil bom priložnost za citiranje prijatelja Edina Zubčevića, ki je za portal nomad.ba napisal genialno besedilo in ga lahko preberete tudi z uporabo Googlovega prevajalnika. 'Nesposobni in nekvalificirani nas vodijo v predor, iz katerega verjet­no ne bomo zlahka vsi prišli živi, hkrati obstaja velikanska nevarnost izgube osnovne svobode. Bog je v sedmih dneh ustvaril svet, v nedavnih sedmih pa se je naš svet temeljito spremenil. Namesto da bi se spremenil v pravičnejšo družbo, se spreminja v policijsko državo.'