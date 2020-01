Dva akustična Kreslina v ljubljanski Drami

Zagotovo je Vlado Kreslin eden naših največjih glasbenikov, saj je prava transžanrska in transgeneracijska zvezda . Velik del te svoje glasbene in zabavljaške osebnosti je podedoval od očeta Milana Kreslina . Ta je pri 90 letih izdal svoj prvi album. V nedeljo, 2. februarja, bosta ob 19. uri nastopila v ljubljanski Drami.Poseben glasbeni cikel Drama Akustika bo prvo februarsko nedeljo zaznamoval intimni koncert Vlada Kreslina . Nastopil bo ob glasbeni podpori večinštrumentalista, posebni gost večera pa bo Vladov oče Milan Kreslin, ki bo dan prej dopolnil 92 let. Čestitamo. Pripravili bodo pregled glasbenega ustvarjanja mlajšega Kreslina ter predstavili pesmi z njegovega novega albuma Kaj naj ti prinesem, draga.Milan Kreslin, sicer upokojeni računovodja iz Beltincev, je glasbo odkril zelo zgodaj, saj je med odraščanjem njegov oče v vaški gostilni organiziral nastope lokalnih glasbenikov. Tudi sam se je kmalu po vojni, potem ko si je za prvo plačo kupil »tisto črno kitaro«, posvetil glasbi. »Leta 1947 smo imeli neke vrste jazz ansambel. Tam so bili štirje prekaljeni glasbeniki. Šef zasedbe je bil tudi šef elektropodjetja tu v Beltincih in je igral klarinet in saksofon. Bil je iz Murske Sobote in verjetno se je za časa madžarske okupacije že ukvarjal z glasbo. Ravnatelj beltinške šole je bil violinist in je bil iz Škofje Loke oziroma, kot pravimo mi, nekje iz Slovenije. Harmonikar je bil zaposlen na državnem posestvu kot kmetijski tehnik, moj sosed, ki je bil nekoliko starejši, pa je imel šlagverk oziroma bobne,« se spominja svojih začetkov.Vlado Kreslin se je z glasbo začel ukvarjati leta 1970 kot bobnar v lokalni rock skupini Apollo, naslednjih deset let je kot pevec nastopal z različnimi skupinami. Leta 1980 je s skladbo Dan neskončnih sanj zmagal na Slovenski popevki. Od začetka ustvarjanja je izdal že sedemindvajset albumov z avtorsko glasbo, nekaj pesniških zbirk, nastopal pa je tudi v filmu in gledališču kot avtor glasbe in igralec. Doslej je nanizal zelo dolgo vrsto uspešnic, ki jih prepevajo različne generacije.