Dvajset let organiziranega hiphoperskega druženja

V nadaljevanju preberite:

​Hip hop letos praznuje 50 let in po svetu se vrstijo predavanja, koncerti ter pogledi v rapersko zgodovino. Tako kot ima ameriški hip hop svojo zgodovino, jo imata tudi domači in balkanski. Zato so ob 50-letnici hip hopa in 20-let­nici serialke Rapetek v Gala Hali na Metelkovi v Ljubljani pripravili nekaj posebnih dogodkov.