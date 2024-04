Dvajset oranžnih let primorske glasbenice

V nadaljevanju preberite:

Primorska glasbenica, skladateljica, pevka in flavtistka Tinkara Kovač bo ob dvajseti obletnici izdaje zanjo prelomnega albuma O-range pripravila bogat celovečerni koncert, na katerem bodo zaigrali večino skladb z albuma O-range in druge uspešnice. S koncertom v Kinu Šiška se bo Tinkara Kovač 26. oktobra vrnila na velike odre z zvezdniško zasedbo. Ob jubileju izida albuma O-range je povabila takratno zasedbo: kitarista Mateja Mršnika in Petra Deklevo, baskitarista Anžeta Langusa, klaviaturista Roka Lopatiča in bobnarja Boštjana Gradiška, da ponovno združijo moči in ustvarijo rockovsko potovanje v njena zlata leta.