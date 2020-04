FOTO:​El Kachon: »Nismo ukalupljeni, nismo po zadnji modi«

Izid novega albuma z desetimi­ skladbami, ki je četrti po vrsti,­ je dolenjska bluesrockovska zasedba­ El Kachon pospremila­ tudi z videosinglom Mi nismo. Skupina deluje v postavi Tina Gerbec Radaković (vokal), Andrej Barbič - Krt (vokal, akustične in električne kitare, orglice), Sondža (baskitara), Tomi Perinčič (vokal, električna in slide kitara, lap steel­ kitara), Žiga Dobravc (bobni) in Primož Malenšek - PimpS (tolkala). S člani skupine smo se pogovarjali o njihovem albumu, glasbenih vplivih in vinilkah. Pred nami je vaš četrti album Mi nismo. Prav zanima me, kaj niste.Tomi Perinčič: Nismo ukalupljeni in ...