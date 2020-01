Elvisu za rojstni dan

Jutri, na rojstni dan, bo v ljubljanskem Siti teatru koncert z naslovom Heartbreak Hotel. Presleyjeve pesmi bosta interpretirala Oto Pestner in. Pevca bosta ob spremljavipripravila poklon kralju rock'n'rolla in poslušalce popeljala skozi bogat izbor njegovih zimzelenih melodij, ki so zaznamovale glasbeno zgodovino od sredine petdesetih let prejšnjega stoletja.Presley se je rodil v mestecu Tupelo v ameriški zvezni državi Misisipi 8. januarja 1935, in sicer kot mlajši brat dvojček. Starejši brat je ob porodu umrl. Ta dogodek je biblično povzelna drugem albumu zasedbe Nick Cave and the Bad Seeds The Firstborn Is Dead pol stoletja kasneje, še posebej v uvodni skladbi Tupelo . Ko je imel Elvis 13 let, se je družina preselila v Memphis v zvezni državi Tennessee, kjer je leta 1954 začel glasbeno kariero.Prve posnetke je naredil v legendarnem studiu Sun Records s producentom, ki je želel prenesti afroameriško glasbo med širše občinstvo. Pravijo, da je iskal belca s črnskim glasom in naletel na Elvisa. Ta je igral ritem kitaro, spremljala pa sta ga solo kitaristin basist. Leta 1955 se je zasedbi pridružil bobnarin tako je nastal klasičen Elvisov kvartet. Pogodbo z založbo RCA Victor je zasedbi uredil »polkovnik«, ki je bil dvajset let Elvisov menedžer.Oto Pestner ima s kraljem rock'n'rolla več skupnih točk, med drugim sta oba rojena v znamenju kozoroga, Oto le štiri dni pred Elvisom. Leta 1956, ko se je Oto rodil, je Elvis posnel prvi singel za založbo Heartbreak Hotel – I Was The One. Slovitemu glasbeniku je Oto posvetil dvojni album Spomini na Elvisa, na katerem so njegove najlepše balade v angleški in slovenski različici. Sledila je cela vrsta razprodanih koncertov Elvis je živ, tudi v sodelovanju z drugimi znanimi glasbeniki. Pevec, pianist, aranžer in tekstopisec Uroš Perić letos praznuje 15-letnico kariere, v kateri je nanizal 22 plošč, obiskal tri celine in 22 držav, sodeloval pa je s številnimi glasbeniki doma in po svetu.