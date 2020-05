FOTO:Evrovizija brez zmagovalca in poražencev

Duncan Laurence je z zmago na 64. izboru v Tel Avivu v nesrečnem letu 2020 prinesel gostiteljstvo Nizozemski. FOTO: AFP

Eurosong brez politike

Evrovizija od doma Ana Soklič dneve, ko bi morala biti sredi evrovizijskega vrveža, preživlja v Lescah. »Občutki so res nekoliko nenavadni, navsezadnje je Evrovizija odpovedana prvič v zgodovini. Toda vse skupaj je treba vzeti dobronamerno in se prilagoditi. Pomembno je, da smo zdravi in da lahko delamo to, kar nam je v veselje,« je včeraj dejala pevka. Priprave so bile kljub temu naporne, čeprav so večinoma potekale od doma. »Navadila sem se delati avdio in video posnetke, predvsem pa mi je v veliko veselje, ker smo z RTV Slovenija v Bohinju posneli video.« Pred dvema dnevoma je, kot je dodala, v sodelovanju z ZKP RTV Slovenija ugledal luč sveta tudi mali album Voda, na katerem so različne verzije skladbe, ki bi jo morala zapeti na tej Evroviziji.

Pričakujejo visoko gledanost

Če ne bi bilo pandemije covida-19, bi nocoj spremljali finalni izbor 65. Pesmi Evrovizije. Vendar se je in prizorišče Ahoy v Rotterdamu se je za nekaj časa celo spremenilo v bolnišnico , namesto da bi se pripravljalo na spektakel, ki že dolgo ni več samo evropski in najbrž nikoli ni bil samo glasbeni. Kljub vsemu pa se bodo njegovi ljubitelji lahko vsaj delno potešili z alternativno Evrovizijo, pred katero bo nacionalna televizija razglasila najboljšo evrovizijsko pesem zadnjih 25 let.Kakor vsako leto so bile priprave polne pričakovanja. Konec januarja so enega od vhodov dvorane Ahoy poimenovali Duncanova vrata po pevcu, ki je zmagal lani in s tem priboril gostiteljstvo Nizozemski. Govorili so že o odru, ki bi ga tudi tokrat postavil oblikovalec Florian Wieder, toda sredi marca je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) zaradi pandemije odpovedala tekmovanje. In to prav v letu, ko bi Slovenija imela na izboru dva rojaka:, ki bi zastopala našo državo, in Bena Dolića, ki ga je na Nizozemsko nameravala poslati Nemčija.Namesto tega bo nizozemska javna televizija v živo iz Hilversuma prenašala posebno oddajo Pesem Evrovizije: Evropa, prižgimo luči!. S šovom, ki ga bodo povezovaliin, nizozemski voditelji, ki bi morali voditi izbor, se bodo poklonili skladbam iz 41 držav, ki bi sicer sodelovale. Tokrat ne bodo tekmovale, kakor so poudarili na RTV Slovenija, temveč nastopale v duhu povezovanja stare ­celine, čeprav tekmovanje presega njene meje.Nocoj torej ne bo glasovanja, ki nam odzvanja v spominu s ­ponavljanjem točk in imen držav v več jezikih, in tudi ne zmagovalca – ali absolutnega poraženca. Prav tako moderatorji ne bodo ­ugibali, katera politična situacija je vplivala na glasovanje posameznih držav, katera nova zavezništva so se morebiti stkala in katera prijateljstva padla.Pesmi bodo predstavili s kratkimi odlomki, posnetki in sporočili izvajalcev, nastopili bodo številni nekdanji zmagovalci, nekaj bo tudi presenečenj. Eno uro pred začetkom bo na sporedu nacionalni šov Pesem Evrovizije: najboljših 25, na katerem bodo razglasili rezultate glasovanja (potekalo je po spletu med 27. aprilom in 2. majem, prejeli so več kot 30.000 glasov) za najboljšo slovensko evrovizijsko pesem. Oddajo bo vodil, sodelovali bodo zmagovalka Eme 2020 Ana Soklič ter številni glasbeniki, stari znanci Evrovizije, in voditelji.Čeprav pravega šova ne bo, ni dvoma, da si ljubitelji Eurosonga ne bodo pustili vzeti večera, je pa težko napovedati, ali bo občinstvo tolikšno kot v preteklih letih. To je navsezadnje najbolj gledan in največji televizijski šov v Evropi, vsako leto si ga ogleda do 200 milijonov ljudi. Letos ne bo treh večerov in tekmovanja, ki je eden od ključnih elementov izbora, so poudarili na RTV Slovenija, a ker si »ljudje v težkih življenjskih razmerah želijo tudi zabave in razvedrila, verjamemo, da bo tudi letos gledanost visoka«.Ne glede na letošnjo alternativno rešitev bo Nizozemska prenesla gostiteljstvo izbora na leto 2021. Letošnje pesmi ne bodo mogle sodelovati, vsaka radiotelevizija pa se lahko sama odloči, ali jo bo na prihodnjem tekmovanju zastopal letošnji izvajalec ali ne. Na RTV Slovenija bodo to odločitev, kot so povedali, ­sprejeli v ­prihodnjih dneh.