Februarski glasbeni odtis

Program ponuja raznolike večere, na katerih se glasba prepleta z literarnim izrazom, komornimi zasedbami in sodobnimi interpretacijami, obiskovalcem pa omogoča bogato in intimno festivalsko izkušnjo.

Med besedo in harfo

Viteška dvorana Križank bo 12. februarja ob 19.30 prizorišče literarno-glasbenega večera Ivana pripoveduje – harfa odzvanja, subtilnega odrskega srečanja treh umetnic: slikarke Ivane Kobilca, igralke Polone Vetrih in harfistke Mojce Zlobko Vajgl. Dogodek se odmika od klasične pripovedne forme in odpira prostor tišini, odmevu in notranjemu zvenu. Odlomki iz proznih zapisov Ivane Kobilca razkrivajo njen občutljivi notranji svet, ki se prepleta z liričnimi zvočnimi pokrajinami harfe. Beseda se prepleta z glasbo, ki jo oblikujejo dela Marcela Tourniera, Primoža Ramovša, Nika Zlobka in drugih, in skupaj ustvarjata enoten, intimen in premišljen tok, poln globine in človečnosti.

Slokar kvartet FOTO: Festival Ljubljana

Štirje glasovi pozavne

Čisto drugačno zvočno izkušnjo bo prinesel večer, na katerem bo Slokar kvartet pozavn 17. februarja ob 19.30 zazvenel v Dvorani Marjana Kozine Slovenske filharmonije. Ena najuglednejših in najdlje delujočih zasedb te vrste na svetu bo razgrnila bogastvo pozavnističnega izraza – od renesančnih korenin do sodobnih zvočnih raziskav. Kvartet pod umetniškim vodstvom Branimirja Slokarja deluje že od leta 1973, znan pa je predvsem po razširjanju repertoarja in tesnem sodelovanju s sodobnimi skladatelji. Skupaj z gosti Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana bo večer poudaril tehnično virtuoznost, zvočno širino in presenetljivo poetičnost pozavne.

Vicente Campos FOTO: Festival Ljubljana

Sodobni dialog skozi baročno dediščino

Zimski festivalski lok se bo 18. februarja ob 19.30 nadaljeval v Slovenski filharmoniji z nastopom Ensemble Dissonance, ki bo gostil španskega dirigenta Miguela Ángela Navarra in trobentača Vicenteja Camposa. Program bo prehajal med različnimi obdobji in slogovnimi pristopi: od baročnih del do sodobnih skladb, ter ustvaril zvočno pokrajino, prežeto z ritmom, barvami in temperamentom južne Evrope.

Vstopnice za prireditve 9. Zimskega festivala si lahko zagotovite na www.ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank in na drugih prodajnih mestih. Člani Kluba Festivala Ljubljana so upravičeni do 10 odstotkov popusta pri nakupu vstopnic v redni prodaji. V Klub Festivala Ljubljana se lahko včlanite tukaj. Članstvo v Klubu je brezplačno.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana