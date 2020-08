Festival Sanje: Trije dnevi poetičnosti na Krasu in v Goriških brdih

Od danes do nedelje bo na različnih lokacijah po Krasu in Goriških brdih potekal tradicionalni festival Sanje, ki ga organizira založba Sanje. Ob festivalu bo izšel tudi esej Federica Garcíe Lorce­ Duende: igra in teorija.Roka Zavrtanika, direktorja založbe Sanje, smo vprašali, kaj jih je gnalo, da so kljub zdravstveni negotovosti vztrajali pri organizaciji festivala Sanje na Krasu in v Goriških brdih. »Naše delo razumem kot prizemljevanje, pri čemer poezija deluje kot svojevrsten anti­psihotik. To, kar se zdaj dogaja po svetu, dobiva znake resnično skrb zbujajoče psihoze. Gre za nekakšno vrnitev h koreninam, spoštovanju ...