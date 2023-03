Prvo mednarodno klavirsko tekmovanje Festivala Ljubljana je organiziral eden najprestižnejših glasbenih festivalov na svetu. Tekmovanja so se lahko udeležili profesionalni pianisti vseh narodnosti, rojeni med letoma 1992 in 2006.

Cilj je omogočiti mladim, nadarjenim pianistom, da postanejo vrhunski glasbeniki, in deliti izvrstno klasično glasbo z največjim mednarodnim občinstvom. Po zaključku dveh etap tekmovanja in po glasovanju žirije, se bo z nastopom danes in jutri v Cankarjevem domu za glavno nagrado potegovalo šest finalistov.

Danes bodo sedli za klavir Vladislav Handogij, Roman Lopatinski in Kostandin Tashko, jutri pa Yuanfan Yang, Yangrui Cai in Kai-Min Chang. Ob spremstvu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta in pianista Ricarda Castra, prvega Brazilca, ki mu je bilo podeljeno častno članstvo v Kraljevi filharmonični družbi, bodo finalisti izvedli nekatere najpomembnejše koncerte za klavir iz glasbene zakladnice evropskih skladateljev, Beethovna, Rahmaninova in Prokofjeva. Ricarda Castra so zaznamovale številne glasbene osebnosti, s katerimi je sodeloval, med njimi Friedrich Gulda, Alicia de La Rocha, Martha Argerich in Maria João Pires, s katero je imel leta 2003 niz recitalov po vsej Evropi.