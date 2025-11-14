  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Glasba

    John Cage - Tišina je najboljša glasba

    Forum nove glasbe je posvečen skladatelju, ki je pred štiridesetimi leti nastopil tudi v Ljubljani.
    John Cage je zaslovel s skladbo 4'33'', polno tišine, katere priredbo je naredila tudi skupina Laibach. FOTO: Paul Bergen/z dovoljenjem Redferns
    Galerija
    John Cage je zaslovel s skladbo 4'33'', polno tišine, katere priredbo je naredila tudi skupina Laibach. FOTO: Paul Bergen/z dovoljenjem Redferns
    Zdenko Matoz
    14. 11. 2025 | 06:00
    5:59
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Na različnih lokacijah po Ljubljani, v Slovenski filharmoniji, Cankarjevem domu in Stari mestni elektrarni, bo do 26. novembra potekal Forum nove glasbe z duhovitim naslovom John Cage: Odprta kletka v organizaciji ­društva Uho. Organizatorji so se, kot je razbrati iz naslova, osredotočili na skladatelja Johna Cagea (1912–1992). Za takšno potezo so se odločili, ker ta prelomni ameriški ustvarjalec pri nas še ni imel celostne predstavitve. Čeprav smo že globoko v 21. stoletju, njegova glasba še zmeraj buri duhove in vzbuja različne odzive, od odklonilnih do povzdigujočih.

    koncertForum nove glasbeJohn CageLjubljana

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

