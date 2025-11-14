John Cage - Tišina je najboljša glasba

V nadaljevanju preberite:

Na različnih lokacijah po Ljubljani, v Slovenski filharmoniji, Cankarjevem domu in Stari mestni elektrarni, bo do 26. novembra potekal Forum nove glasbe z duhovitim naslovom John Cage: Odprta kletka v organizaciji ­društva Uho. Organizatorji so se, kot je razbrati iz naslova, osredotočili na skladatelja Johna Cagea (1912–1992). Za takšno potezo so se odločili, ker ta prelomni ameriški ustvarjalec pri nas še ni imel celostne predstavitve. Čeprav smo že globoko v 21. stoletju, njegova glasba še zmeraj buri duhove in vzbuja različne odzive, od odklonilnih do povzdigujočih.