Urbana glasbena vizija z dolenjskega podeželja

Dolenjska zasedba Generator bo jutri ob desetletnici delovanja izdala drugi studijski album Iluzije. Gre za uspešno nadgradnjo prvenca Open Eyes, ki so ga izdali v koronskih časih leta 2021. Tistega leta so izdali še album Izštekani z Juretom Longyko. Novega bodo jutri zvečer predstavili v Ljubljani na razprodanem koncertu.

Generator so devetčlanska skupina, ki je nastala na pobudo glasbenega in življenjskega para, ljubljanske pevke ter piske besedil Anine Trobec in klaviaturista Josepha Whebe iz mesteca Totnes na jugu Anglije, ki sta se naselila na dolenjskem podeželju. Zasedbo dopolnjujejo sorodniki in prijatelji: bobnar Maksim Špelko, baskitarist Primož Špelko, kitarista Tomaž Zorko in Marko Turk, saksofonist Mitja Turk, pozavnist Gregor Turk in trobentač Žan ­Cesar.