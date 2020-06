Generator glasbenih mešanic

Generacijsko in stilsko mešana dolenjska glasbena zasedba ­Generator bo v soboto, 20. junija, ob 22. uri v okviru 61. Jazz ­festivala Ljubljana nastopila v parku pred Cankarjevim domom. Nastop bodo prenašali tudi na družabnih omrežjih Cankarjevega doma. Pogovarjali smo se z ustanovnima članoma Anino Trobec in Josephom Whebo.Zasedbo Generator ste soustanovili leta 2016, ko ste se s fantom Josephom Whebo, prav tako glasbenikom, vrnili iz Londona. Kaj ste tam počeli?Anina Trobec: V Londonu sem študirala na oddelku za jazz in popularno glasbo univerze Goldsmiths, kjer sem diplomirala. Pokrivali smo obdobje od leta 1920. Midva sva se ...