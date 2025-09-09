Glas nordijske duše

Maksim Vengerov, ki se bo slovenskemu občinstvu predstavil v okviru 73. Ljubljana Festivala, bo zaigral na Stradivarijevo violino Kreutzer iz leta 1727.

»Maksim Vengerov je pogosto označen kot eden najboljših violinistov današnjega časa. Njegova tehnična natančnost in odrska prezenca mu redno prinašata pohvale svetovne publike. Že kot otrok je zmagoval na mednarodnih tekmovanjih, danes pa redno sodeluje z vrhunskimi orkestri in dirigenti, poučuje na prestižnih akademijah in navdušuje z vsakim novim projektom. Posnel je obsežen opus za založbe Melodia, Teldec in EMI, prejel je nagradi grammy in gramophone ter številna druga priznanja. Od leta 2007 se posveča tudi dirigiranju. Je prvi klasični glasbenik, ki je bil imenovan za Unicefovega ambasadorja dobre volje,« so pred nastopom zapisali organizatorji. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Kahi Solomnišvili.

»Pravzaprav nisem poznal ničesar drugega. Glasba je bila vedno moje življenje in te odločitve nisem nikoli obžaloval,« je povedal glasbenik, ki bo večer začel s Preludijem k prvemu dejanju opere Lohengrin Richarda Wagnerja. Nadaljeval bo s tehnično zahtevnim Koncertom za violino in orkester v d-molu Jeana Sibeliusa. Za zaključek pa bomo prisluhnili še Simfoniji št. 5 v B-duru Sergeja Prokofjeva.

Nocojšnji koncert bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.