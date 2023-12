V Kulturnem domu Nova Gorica bo v četrtek, 28. decembra 2023, ob 20. uri na sporedu sklepni dogodek II. mednarodnega koprodukcijskega koncertnega triptiha »Glasba brez meja: Od Veszpréma 2023 do GO! 2025«. Po dveh novembrskih koncertih v italijanski Gorici in Veszprému, letošnji madžarski evropski prestolnici kulture, bo mednarodna zasedba priznanih glasbenikov karavano sklenila v Novi Gorici, ki si bo s pridruženo Gorico delila naziv evropske prestolnice kulture v letu 2025.

Mednarodna zasedba priznanih glasbenikov

Na velikem odru novogoriškega kulturnega doma bodo nastopili madžarski violinist Barnabás Kelemen, italijanska pianistka Gloria Campaner in slovenska komorna zasedba Ensemble Dissonance. Mednarodni projekt »Od Veszpréma 2023 do GO! 2025«, ki je nastal v sodelovanju z videmskim društvom Progetto Musica in Fundacijo Veszprém – Evropska prestolnica kulture Balaton 2023, so finančno podprli Ministrstvo za kulturo Republike Italije in Regija Furlanija - Julijska krajina.

Povezovanje evropskih prestolnic kulture Koncertno glasbeno potovanje »Glasba brez meja« je nastalo v želji po povezovanju aktualne in prihodnje evropske prestolnice kulture, ki jo bosta Nova Gorica in pridružena italijanska Gorica gostili leta 2025 pod skupnim imenom GO! 2025, in izmenjavi dobrih praks na glasbenem področju. Te so zelo dragocena popotnica za prihajajoči goriški laskavi naziv. Izmenjava z Veszprémom, letošnjo evropsko prestolnico kulture, poteka pod taktirko priznane italijanske pianistke Glorie Campaner, umetniške vodje čezmejnega projekta Med zvoki krajev/Nei suoni dei luoghi, ki ga v Kulturnem domu Nova Gorica že dolga leta sooblikujejo z videmskim društvom Progetto Musica.

Gloria Campaner FOTO: društvo Progetto Musica

Glasbena popotnica iz slovenske, madžarske in italijanske zakladnice

V sklopu letošnjega mednarodnega projekta »Glasba brez meja: Od Veszpréma 2023 do GO! 2025« so tako v partnerski koprodukciji nastali trije koncerti italijanskih, madžarskih in slovenskih priznanih ter mednarodno uveljavljenih glasbenikov. Violinist Barnabás Kelemen iz Madžarske, pianistka Gloria Campaner iz Italije in slovenski godalni sestav Ensemble Dissonance bodo letošnji glasbeni triptih, ki združuje bogato dediščino Italije, Madžarske in Slovenije, sklenili na velikem odru novogoriškega kulturnega doma. Poustvarili bodo dela skladateljev, kot so Ottorino Respighi, Béla Kéler, Aldo Kumar, Johannes Brahms in Felix Mendelssohn Bartholdy. Podrobnejšo predstavitev preberite na www.kulturnidom-ng.si.

Barnabás Kelemen FOTO: društvo Progetto Musica

Vstop na koncert je prost, obiskovalci lahko brezplačne vstopnice prevzamejo na blagajni Kulturnega doma Nova Gorica v času delovnika ter uro pred četrtkovim koncertom. Vabljeni!

Naročnik oglasne vsebine je društvo Progetto Musica