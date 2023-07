Glasba ekstremnejša od letošnjega vremena

V nadaljevanju preberite:

V torek se je na sotočju Soče in Tolminke kljub vsemu ponovno začel tradicionalni metalski festival. Metaldays, ki se je doslej odvijal tam, se je letos preselil v Velenje, vendar številni metalci niso bili pripravljeni zapustiti idiličnega tolminskega okolja. Čeprav ima novi festival Tolminator veliko smolo z vremenom, je vzdušje v zdelanem in premočenem šotorišču ostalo neskaljeno.

Več sto najbolj neučakanih obiskovalcev je v Tolmin prispelo že konec prejšnjega tedna, še več pa jih je prišlo v ponedeljek, dan pred uradnim začetkom festivala. Toda brezskrbno uživanje v idilični naravi in skrajno neidilični glasbi je zvečer pretrgala silovita nevihta. Medtem ko so v sosednjih Bovcu in Kobaridu policisti na varno evakuirali skavte in tabornike, so metalci divjo noč preživeli v šotorih. Ena izmed pomembnih prednosti festivalov na sotočju, namreč, da so šotori postavljeni v gozdu, kar v vročih poletnih dneh obiskovalcem daje prijetno senco, se je spremenila v smrtno nevarnost, saj je veter po taboru vsevprek ruval in lomil drevesa.