Srečko Kosovel: Glasba je bila stalna spremljevalka njegovedružine

Njegova ustvarjalnost je navdihnila klasične, pop, rock in elektronske glasbenike.

Številni slovenski glasbeniki so poezijo Srečka Kosovela odeli v glasbo. Tako je njegova poezija pristala v družbi klasičnih, pop, rock in elektronskih ustvarjalcev. Treba je opozoriti na njegovo verjetno najbolj spregledano poezijo za otroke, ki je prav tako uglasbena. Eno od najbolj tehtnih del, ki povezuje Kosovela in glasbo, je napisala Bojana Kralj s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in ima naslov Vpliv Kosovelove poezije na glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje. »Kosovelova poezija je tesno povezana z likovno in glasbeno umetnostjo. Jezik je pesniško slikovit in izrazno poln likovnih in glasbenih pojmov. Prav glasba je bila v družini stalna spremljevalka, saj je oče Anton zahteval, da so mu otroci prepisovali skladbe, ki jih je potreboval za vodenje pevskih zborov in ...