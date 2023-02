Glasba je vsakodnevna svoboda

V nadaljevanju preberite:

Izid albuma Dua Atanasovski, ki ga sestavljata saksofonist, flavtist in pevec Vasko Atanasovski ter njegov sin, violončelist in ­kitarist Ariel Vei Atanasovski, je bil le vprašanje časa. Vasko ­Atanasovski, mednarodno uveljavljeni glasbenik, skladatelj in izvajalec, je sina, zdaj študenta­ graške glasbene akademije, že večkrat gostil na svojih koncertih. Z leti je ta napredoval v igranju predvsem violončela, in zdaj je dozorel kot izvajalec ter skladatelj, saj je avtor vseh sedmih skladb na albumu.