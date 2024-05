Glasba je zastonj, kupite majice, torbe, slinčke

V nadaljevanju preberite:

Tisti, ki gredo na koncert skupine The Rolling Stones, lahko v spomin kupijo jakno Hackney Diamonds za 450 evrov ali pa so bolj skromni in za eno od različic majice s kratkimi rokavi Hackney Diamonds odštejejo 42 evrov. Gre za avtorizirano trgovsko blago glasbenikov, tako imenovani merchandise ali na kratko merch.

Tudi originalna majica skupine The Rolling Stones lahko začne razpadati po treh pranjih, kakor tudi milijoni podobnih majic z imeni in liki glasbenikov in glasbenic po vseh stojnicah v turističnih krajih po svetu. Verjetno je to največji nelegalen posel na svetu, v katerem se obrnejo milijoni dolarjev, evrov in še česa. Lastniki blagovne znamke Nirvana od tega nimajo nič. Zato glasbeniki pozivajo oboževalce, naj kupujejo le uradni merchandise. To dvojnost lepo ponazarja primer hrvaškega para, ki pred vsakim večjim koncertom v Ljubljani prodaja podobne majice nastopajočih po polovični ceni, brez računa, iz prtljažnika svojega avtomobila.