Glasbena doživetja za hladne dni

Festival Ljubljana v hladnejšem delu leta ponuja niz vrhunskih koncertov, ki v prestolnico vsako leto pripeljejo uveljavljene domače in tuje umetnike. Program tudi letos združuje velika vokalno-instrumentalna dela in solistične nastope, namenjene širšemu krogu ljubiteljev klasične glasbe.

Berliozovo delo v središču otvoritvenega večera

Otvoritveni večer bo v znamenju enega najambicioznejših del romantičnega repertoarja – dramske simfonije Romeo in Julija Hectorja Berlioza. Gre za delo, ki presega klasične simfonične okvire in združuje orkester, zbore in soliste v mogočno glasbeno pripoved. Berlioz se je pri ustvarjanju oprl na Shakespearovo tragedijo, a tudi na lastno osebno zgodbo, saj ga je k skladbi spodbudila ljubezen do igralke Harriet Smithson. Glasba poslušalca vodi od živahnih prizorov Verone do tragičnega epiloga in razkriva široko paleto čustev – od nežnosti do dramatične silovitosti. Pod taktirko Charlesa Dutoita bodo 10. februarja ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nastopili Orkester Slovenske filharmonije, Državni zbor iz Kaunasa, Festivalski zbor Virtuozi ter solisti Cyrille Dubois, Julie Boulianne in Edwin Crossley-Mercer.

Charles Dutoit FOTO: Festival Ljubljana

Govorica klavirja Grigorija Sokolova

Zimski festival se bo 2. marca sklenil z recitalom pianista Grigorija Sokolova. V prvem delu bo zaigral Sonato št. 4 v Es-duru, op. 7, »Velika sonata« in Šest bagatel, op. 12, Ludwiga van Beethovna, skladatelja, čigar dela Sokolov pogosto izvaja na svojih koncertih. Drugi del programa bo na željo umetnika objavljen naknadno, saj se mu še intenzivno posveča in ga zato ne razkriva vnaprej.

Sokolov je znan po izjemno natančnem in poglobljenem odnosu do instrumenta. O klavirjih Steinway ve več kot marsikateri klavirski tehnik – pred nastopom preveri notranjo mehaniko klavirja in ga po potrebi tudi razstavi, da zagotovi pogoje, ki ustrezajo njegovi interpretaciji. V zadnjih letih se posveča predvsem solističnim recitalom, v katerih z dosledno izbranim repertoarjem in izjemno zbranostjo gradi poglobljene glasbene interpretacije.

Vstopnice za prireditve 9. Zimskega festivala si lahko zagotovite na www.ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank in na drugih prodajnih mestih. Člani Kluba Festivala Ljubljana so upravičeni do 10 odstotkov popusta pri nakupu vstopnic v redni prodaji. V Klub Festivala Ljubljana se lahko včlanite tukaj. Članstvo v Klubu je brezplačno.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana