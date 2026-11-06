Glasbene uspešnice iz podzemlja

Med glasbeniki je zelo cenjen ljubljanski studio Metro, ki že več kot trideset let deluje v Mostah, pred tem pa je za Bežigradom. Nedavno so, kot vsako jesen, pripravili dan odprtih vrat ter interesentom predstavili studio, izvedli izobraževalni tečaj Zvokovanje, nato pa se je med obiskovalci razvil glasbeni jam do poznih večernih ur. O studiu ­Metro smo se pogovarjali z njegovim ustanoviteljem Iztokom Černetom, oblikovalcem zvoka in vodjem Zvokovanja Janezom Križajem ter njegovim novim lastnikom Mirom Markičem.