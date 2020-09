Glasbeni cikel​ Plečnik & a capella povezuje petje in arhitekturo

V koncertnem ciklu Plečnik & a cappella se dopolnjujeta glasba in arhitektura. Na petih slikovitih Plečnikovih lokacijah v Ljubljani bodo zapele priznane a cappella zasedbe. Organizator Niko Houška pravi, da želijo s tem projektom povezati dve umetniški zvrsti in s koncerti širšo javnost privabiti v nekatere manj znane Plečnikove objekte. Kaj vas je spodbudilo, da ste pripravili glasbeni cikel Plečnik & a cappella, ki povezuje njegovo arhitekturo s petjem?K pripravi cikla me je spodbudilo dejstvo, da premore Ljubljana izredno veliko čudovitih Plečnikovih lokacij, ki pa vse pri ljudeh niti niso tako poznane in v njih skorajda ne ...