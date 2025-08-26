Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

Srečanje vrhunskih umetnikov na dveh nepozabnih septembrskih dogodkih 73. Ljubljana Festivala bo klasične mojstrovine, ki prepletajo silovita čustva, dramatične preobrate in brezčasno glasbeno lepoto, oživilo v nepozabni uprizoritvi.

V ponedeljek, 8. septembra, ob 20. uri bo Opera in balet SNG Maribor v Cankarjevem domu uprizorila italijansko opero v štirih dejanjih Otello skladatelja Giuseppeja Verdija z libretom Arriga Boita, ki temelji na znameniti Shakespearjevi drami.

Strastna, a usodna zgodba o ljubosumju, manipulaciji in tragediji se odvije med beneškim generalom Otellom in njegovo ženo Desdemono. Njuna ljubezen doživi tragičen konec, ko Otella pod vplivom lažnih spletk častnika Jaga premaga dvom o Desdemonini zvestobi in jo ubije, ko spozna svojo napako, pa še sebi vzame življenje.

Pod režijo se podpisuje mednarodno priznani Guy Montavon, umetniški direktor Ženevske opere, ki je režiral že na številnih uglednih odrih, med drugim v Livornu, Pisi, Lyonu in Saarbrücknu. Glasbeno vodstvo prevzema italijanski dirigent Roberto Gianola, zbor pa pripravlja Zsuzsa Budavári Novak.

V vlogo Otella se bo prelevil urugvajski tenorist Carlos Marcelo Ventre, ki že več kot petnajst let uspešno interpretira zahtevne naslovne vloge znamenitih opernih likov na svetovnih odrih. Desdemona bo slovenska sopranistka Sabina Cvilak, članica Dunajske državne opere, njun nasprotnik Jago pa bo tokrat slovenski baritonist Luka Brajnik.

Le dan pozneje, v torek, 9. septembra, ob 20. uri bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil izjemni violinist Maksim Vengerov. Na legendarni Stradivarijevi violini Kreutzer iz leta 1727 bo z Orkestrom Slovenske filharmonije izvedel tri klasične mojstrovine: Preludij k prvemu dejanju opere Lohengrin Richarda Wagnerja, temen in čustveno nabit Koncert za violino in orkester priznanega filmskega skladatelja Jeana Sibeliusa in Simfonijo št. 5 v B-duru Sergeja Prokofjeva.

Vengerov slovi kot eden svetovno najpomembnejših glasbenikov, nekateri glasbeni kritiki ga celo razglašajo za najboljšega živečega violinista. Njegova muzikalnost in tehnična podkovanost sta ga ponesli na najuglednejše koncertne odre po svetu, kot solista in tudi dirigenta. Izpopolnjeval se je pri legendarnem Mstislavu Rostropoviču, zdaj pa ob koncertiranju in snemanju tudi poučuje ter navdihuje mlade glasbenike.

Na odru se mu bo kot dirigent pridružil gruzinski maestro Kahi Solomnišvili, ki je svoje sodelovanje z Orkestrom Slovenske filharmonije začel leta 2023, že naslednje leto pa je postal njegov glavni dirigent. Hkrati zaseda položaj glavnega dirigenta v Gledališču opere in baleta v Tbilisiju.

