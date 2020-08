Glasbeniki kot sužnji pretočnih platform

Mark Mulligan, izvršni direktor in analitik pri londonskem podjetju MIDiA, ki se ukvarja s poslovno strategijo digitalne glasbe in z iskanjem načinov, kako ustvariti dobiček od digitalnih vsebin, je v podcastu za Music Tectonics povedal, kaj se je dogajalo z glasbo v času pandemije. Sveži podatki, ki so jih dobili z anketami med ljudmi, razkrivajo, da se v Veliki Britaniji, ZDA in tudi v Braziliji po »lockdownu« ljudje bolj veselijo iti nazaj v službo kot na koncert v živo. »V ZDA se ljudje dvakrat bolj bojijo vrnitve v vsakdanjik kot Evropejci. Tudi družine zaradi strahu pred okužbo nočejo obiskati,« je raziskavo med ...