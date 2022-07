Glasbo, ki ju je popeljala v svet, prinašata domov

Radeška cerkev sv. Petra bo od petka do nedelje ob večerih polna izjemne glasbe. Na tradicionalnem festivalu komorne glasbe Sonc bomo spet slišali vrhunske glasbenike, ki jih v Radeče povabita violinistka Tanja Sonc in hornist Boštjan Lipovšek. Radečana je glasba popeljala v svet, zdaj pa to glasbo vsako leto vračata svojemu kraju in domačim ljudem.

Festival je Tanja Sonc, ki živi in ustvarja v Švici ter je dobitnica številnih mednarodnih nagrad, ustanovila leta 2016. Leto pozneje se ji je kot umetniški vodja pridružil Lipovšek, sicer solohornist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki sodeluje s številnimi tujimi orkestri in je profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, predava pa tudi na zagrebški akademiji. V Radeče vsako leto pripeljeta vrhunske glasbenike, ki igrajo na velikih in pomembnih glasbenih odrih. »Glasba naju je popeljala iz te doline, s sotočja Sopote in Save. Začutila sva, da je najino poslanstvo, da glasbo, ki naju je odpeljala v svet, prineseva nazaj in vrneva delež podpore, ki sva jo dobila, svojemu kraju,« je dejal Lipovšek.

Prvi festivalski večer, uvertura, bo poseben. Prvič bodo imeli manjši orkester. Rezidenčnim glasbenikom, s katerimi muzicirajo že nekaj dni skupaj v Radečah, se bodo pridružili mlajši kolegi iz slovenskih orkestrov oziroma iz regije in okolice. Odigrali bodo dela Georga Philippa Telemanna, Carla Philippa Emanuela Bacha, Johanna Sebastiana Bacha in Georga Friedricha Händla. Kot solisti bodo nastopili Lipovšek, flavtistka Eva Nina Kozmus, mezzosopranistka Nuška Drašček, Tanja Sonc, oboist Dudu Carmel, ki je prvi oboist Izraelske filharmonije ter profesor na univerzah v Jeruzalemu in Tel Avivu.

Pihalno-godalni preplet

Sledila bosta komorna sobotni in nedeljski večer. Sobota bo bolj v znamenju pihal, večer se bo začel z Mozartovim Kvintetom za pihala in klavir v Es-duru. »To je prekrasno delo. O Mozartu težko rečemo, da je kakšno njegovo delo remek delo ali vrhunec opusa, ker je vsako njegovo delo vrhunec opusa, ampak v pismih je bilo zapisano, da je celo Mozart sam izkazoval izjemno zadovoljstvo nad tem kvintetom,« je razložil Lipovšek. Koncert bodo nadaljevali z Elegičnim triom Sergeja Rahmaninova, večer pa bo sklenil trio Carla Reineckeja. »Gre za sočen romantični trio za rog, oboo in klavir, ta kombinacija ni preveč pogosta.«

Vsi trije koncerti bodo v cerkvi sv. Petra v Radečah in so brezplačni. FOTO: arhiv Sonc Festivala

Nedeljski večer bo bolj namenjen godalom, je povedal Lipovšek. »Pogosto izberemo vrhunce romantične literature. Letos je Tanja Sonc izbrala Brahmsov kvintet za godala. Povezavo s pihali bo prevzel klarinetist Ognjen Popović iz Beograda z Webrovim kvintetom za klarinet in godala. Med obema deloma bomo prisluhnili Romunskim plesom Béle Bartóka.«

Ambicije

Lipovšek je zadovoljen, da so si z manjšim orkestrom letos »drznili nekoliko razširiti gabarite. Prvi pomislek je bil, kako bomo to finančno izpeljali, ampak Radečani so se spet izkazali za dobre poslušalce in dobili smo vso podporo institucij – občine, društev in nekaj prostovoljcev, ki dajejo domačo atmosfero, ker to je festival druženja, en teden smo kot družina skupaj.« Dodal je, da bosta s Tanjo vztrajala pri tem festivalu, ambicije so zdrave in prva orkestrska drznost najverjetneje ne bo zadnja, čeprav časovno ničesar ni hotel opredeliti. »Če bo kdaj treba, bomo morda prišli samo trije ali štirje muzicirat v Radeče, ampak radi bi pa vse pripeljali do festivalskega orkestra in kakšne serije Mozartovih koncertov za rog, violinskih koncertov, koncertantnih simfonij in tako naprej.«

Jedro koncertov, ne le letošnjih, je glasba 18. in 19. stoletja. Letos so prvič malo bolj posegli po baroku. Novejših del se ne izogibajo, na festivalu smo že slišali tudi nekaj krstnih izvedb. »Klara Mlakar, prav tako Radečanka, sicer pa študentka kompozicije v Karlsruheju, nam je v veliko pomoč. Imela je že krstno izvedbo na festivalu, sicer pa vedno, ko potrebujemo kakšno priredbo, vskoči. Je zelo hitra, profesionalna in večkrat pomaga pri delih za matineje.« Že v četrtek bodo namreč za otroke in mlade po srcu pripravili tradicionalno matinejo, ki daje festivalu še edukativno in socialno noto. Letos so matinejo nadgradili s festivalskim sončnim vrtiljakom, nekakšno reminiscenco na Veseli tobogan ali Pokaži, kaj znaš. Na njem bodo igrali učenci bližnjih glasbenih šol, na koncu pa bodo zaigrali s festivalskimi glasbeniki.