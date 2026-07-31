Ko virtualno in resnično ne potrebujeta meje

Gorillaz sta leta 1998 ustanovila glasbenik Damon Albarn, takrat že zvezdnik v skupini Blur, in stripar Jamie Hewlett. Koncept skupine je bil revolucionaren – virtualni band z animiranimi glasbeniki. V osnovi je bila ideja za kaj takšnega z razvojem tehnologije že nekaj časa na dlani, tudi podobni poskusi anonimnih ali prikritih glasbenikov so že obstajali (na primer Kiss), vendar so Gorillaz prvi to kakovostno izvedli in s časom celo prerasli okvire klasičnega pop benda. Danes so povsem neodvisen kolektiv, zasidran v vrhu globalne glasbene produkcije. Da sodijo Gorillaz med najboljša odrska doživetja, ne zapišemo nepremišljeno ali senzacionalistično, o tem smo se lahko znova prepričali minuli konec tedna, ko je skupina nastopila v Trstu. Če so se na prvih koncertih glasbeniki skrivali, ...