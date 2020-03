Gozdovi v zvoku in sliki

Preberite še

Umetniku, ki je do zdaj večinoma produciral elektronsko glasbo, je ustvarjanje z lesenimi glasbili prineslo spremembo umetniške naravnanosti.

Linhartova dvorana Cankarjevega doma bo v ponedeljek ob 20. uri gostila vidno ime svetovne techno glasbe,z umetniškim imenom Pantha du Prince.Berlinski skladatelj je v zadnjih letih napredoval iz klubskih nastopov v večje dvorane na različnih koncih Evrope. V Ljubljano prihaja na krilih glasbenega eksperimenta Conference of Trees (Sporazumevanje dreves), ki ga opisujejo kot svojevrstno impresivno zvočno popotovanje. Obiskal nas bo v spremstvuin, oba sta multiinštrumentalista, nastopila bosta na vrsti tolkal in drugih akustičnih glasbil, medtem ko se Weber zadržuje predvsem pri elektronskih zvočilih, učinkih in glasbilih. Glasbeniki se bodo predstavili s številnimi ročno izdelanimi glasbili, na katerih bodo v živo raziskovali zvočne značilnosti različnih vrst lesa, dodatno vrednost bo dala tudi osupljiva vizualna scenografija.»Projekt Conference of Trees, ki se navdihuje pri delih, ­perzijskega sufijskega pesnikaiz Nišapurja in, je prečudovita artikulacija še ne slišanega ­medgovora dreves – in opomin na njihov pomen za naš ekosistem,« so zapisali ­organizatorji.Glasbeno vizualno druženje se bo začelo z nastopom norveškega bobnarja Bendika HK, ki se je uveljavil predvsem kot avtor glasbe za gledališče in plesne predstave, z Webrom pa je sodeloval na odmevnem albumu Bell Laboratory.Priprave za projekt Sporazumevanje dreves so bile temeljite, Weber je med drugim proučeval gozdne študije ekologinje in profesorice Suzanne Simard. »Hotel sem postati drevo in to omogočiti tudi sestavu glasbenikov,« je izjavil Weber, ki je tokrat prvič ustvarjal z lesenimi glasbili, kar je bil precejšen odstop od njegove dosedanje prakse. »Delo z računalnikom in elektroniko me ni več izpolnjevalo. Želel sem več časa preživeti na prostem in to upravičiti z umetnostjo,« je dejal. »Bistveno je, da drevo razumemo kot simbol življenja ali dojemamo 'gozd kot svet', kajti drevo kot bio­loški organizem zagotavlja bogastvo življenja.« Obisk njegovega koncerta je posebna izkušnja, ki predstavi poslušalcu različne zorne kote entitete gozda, ne zgolj dreves, temveč celotnega ekosistema, torej tudi bitij, ki bivajo v njem.