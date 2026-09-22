Gradnja ezoteričnega templja v ljubljanskem podzemlju

Da v ljubljanskem podtalju tli nekaj zloveščega, je bilo jasno od začetka zadnje kužne pandemije, ko se je tako rekoč od nikoder pojavil demoposnetek stekle mešanice death in black metala v slogu stare švedske šole do tedaj neznane skupine Ensanguinate. Leta 2022 so izdali prvi studijski album, letos pa je pri nizozemski založbi Soulseller Records izšla še bolj nenavadna plošča Death Saturnalia (With Temples Below). ℹEnsanguinate Death Saturnalia (With Temples Below) Soulseller Records 2026 slika Dávid GlombaDobrih štirideset minut dolg album z osmimi skladbami je nenavadna mešanica death in black metala, ki z zavračanjem jasne delitve na žanre znotraj metala še najbolj spominja na dogajanje v švedskem metalskem podtalju devetdesetih let minulega stoletja, zlasti na glasbo skupine ...