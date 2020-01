FOTO:Lizzo, Eilish in Lil Nas X trenutno izenačeni (v živo)

Na Staples Centru so takoj razobeseili napis Kobeju Bryantu v spomin. Foto Jure Pukl

Nocojšnja noč je za nominirance najprestišnejših nagrad grammy dolga. Pravzaprav je bil zanje dolg že dan. Prireditev, na kateri podelijo nagrade v kar 84. kategorijah, se je začela v centru Staples malo čez poldne po zahodno ameriškem času. Tik pred začetkom, pa je svet pretresla novica o tragični smrti košarkaša Kobeya Bryanta. Tako se pred dvorano Staples, kjer igrajo Lakersi, niso zgrnili samo ljubitelji glasbe, ampak tudi ljubitelji NBA, ki so se želeli pokloniti spominu na košarkarsko zvezdo.»Ljudje se zbirajo in vzklikajo njegovov ime,« nam je ekskluzivno povedal Jure Pukl, saksofonist, ki v Los Angelesu na podelitvi grammyjev spremlja svojo ženo Melisso Aldana, saksofonistko, ki je nominirana v kategoriji za najboljši jazzovski solo.Podelitev v dvorani poteka nemoteno. V uvodnem nagovoru se je novi zasilni direktor glasbene akademije Harvey Mason, Jr., najprej z minuto molka poklonil spominu na dolgoletnega košarkarja LA Lakersov. Čeprav vsi željno pričakujejo nagrajence v najbolj pomembnih kategorijah, kot so album, posnetek in pesem leta, so najprej prišli na vrsto nominiranci v drugih kategorijah .Med nagradami, ki so jih podeljevali z bliskovito hitrostjo, so bile tudi zlati gramofoni za najboljši reggae, folk, blues, bluegrass, dance in new age album, ki jih je podelila (in v njihovem imenu tudi sprejemala) jazzovska basistka Esperanza Spalding, potem pa sprejela še svojega grammyja, ki ga je prejela v kategoriji najboljši vokalni jazz album. Med drugim je grammyja prejela tudi nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama za svojo avdio knjigo Becoming.K zlatemu globusu pa je grammyja zdaj postavila še islandska skladateljica Hildur Guðnadóttir za najboljši soundtrack v vizualnih medijih v seriji Černobil.Eden od bolj čustvenih trenutkov predpremiernega dela je bila gotovo razglasitev najboljše country pesmi. Za 61-letno country pevko Tanyo Tucker je bila to 14 nominacija in prvi grammy v 48-letni karieri. Nagrado je dobila za pesem Bring My Flowers Now, potem pa se na oder vrnila še po grammyja za najboljši country album While I'm Livin’.V kategoriji za najboljši jazzovski solo, kjer je bila nominirana tudi saksofonistka Melissa Aldana, sicer tudi žena našega saksofonista Jureta Pukla, je nagrado prejel Randy Brecker za solažo v skladbi Sozinho. »Že to, da sem lahko del tega dogodka, je velika čast zame in prav gotovo za vsakega glasbenika. Nikoli si nisem predstavljala, da bom nekoč nominirana za grammyja in ponosna in počaščena sem, da je moje ime med vsemi temi velikimi umetniki,« je posebej za Delo med podelitvijo povedala čilenska saksofonistka Melissa Aldana.Za najboljšo rap izvedbo je nagrado posthumno prejel Nipsey Hussle za skladbo Racks In The Middle. Nipseya Hussla so marca lani ustrelili pred njegovo trgovino z oblačili v južnem Los Angelesu. Nagrado je prejela njegova babica in se zahvalila za pozornost in srčnost, ki jo namenjajo njenemu vnuku.Angélique Kidjo pevka iz Benina je s svojim nastopom poskrbela, da je dvorana vstala na noge in zapesala, ob tem pa je zaklicala: »Saj veste, da vsa glasba prihaja iz Afrike. Vsi smo Afričani.« Kmalu je morala spet na oder, tokrat po nagrado za najboljši album v kategoriji glasbe sveta.Kdor je bil lani na koncertu Andersona .Paaka v Kinu Šiška, natančno ve, da je grammy za najboljšo r'n'b izvedbo zaslužena. Dobil jo je za skladbo Come Home, kjer mu je na pomoč priskočil tudi André 3000. Takoj za tem pa je v hudi konkurenci dobil še grammyja za najboljši r'n'b album Ventura. Med govorom se ni pozabil zahvaliti niti svojemu odvetniku. »Yes, Lawd!«Osemkratna nominiranka Lizzo po svoja dva prva grammyja sploh ni prišla. V zakulisju se je namreč pripravljala za nastop. Nagrajena je bila za najboljši urbani sodobni album Cuz I Love You in za najboljšo tradicionalno r'n'b izvedbo pesmi Jerome.Slavil je tudi legendarni Elvis Costello za najboljši tradicionalni pop vokalni labum Look Now.Najboljši rock album lanskega leta Social Cues so ustvarili Cage The Elephant. Najboljšo rock pesem This Land pa je odpelGary Clark Jr.. Najboljšo izvedbo metalske pesmi 7empest pa so izvedli Tool.Uspešnica Old Town Road, ki jo izvajata dvajsetletni Lil Nas X in Billy Ray Cyrus je okronana z nagrado za najboljši video, oba izvajalca pa za najboljši pop duet.Nato pa je prišla na vrsto družina Baird O'Connell ali bolj znana kot Billie Eilish in njen brat Finneas, ki sta drug za drugim prejela nagradi za najboljši pop vokalni album in za producenta leta.Nastopil je težko pričakovani uradni del najpomembnejših kategorij z voditeljico Alicio Kiss, ki grammyje vodi že v drugo.