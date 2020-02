Grešni kozli nad slane miške

Ovitek albuma Fancli z dušu.

Dediščina najboljših slovenskih glasbenikov

Grešni kozliFancli z dušuGRK, 2020so zamejska narodno­stno mešana zasedba s kraš­kega roba nad Trstom. Pred kratkim so izdali album Fancli z dušu. Na njem je deset pesmi, ki so večinoma avtorsko delo dveh ustanovnih članov zasedbe –in. Prvi je znan kot ustanovitelj zasedbe, ki je nastala leta 1994 in na večjih koncertih velikokrat spremlja. Cergol velikokrat igra različne inštrumente v razširjeni spremljevalni zasedbi. Grešne kozle dopolnjujeta še dva Italijana,na bobnih in kontrabasistVečina njihovih pesmi je v lokalnem dialektu. Vsekakor tako pristneje zvenijo kot v zborni slovenščini, ker svojo govorico bolje prepletajo z glasbo. V njihovi glasbi odmeva dediščina najboljših slovenskih glasbenikov. Blizu so jimin seveda. Album so posneli v kantini Ricmanje pod taktirko. Ta primorski producent že vrsto let v različnih prostorih snema zgolj z enim mikrofonom. Nekateri člani skupine so že sodelovali na njegovih snemanjih, zato so se odločili zanj.Čeprav je njihov pristop h glasbi preprost, to ni izdelek glasbenih amaterjev, zavestno se omejujejo tako inštrumentalno kot snemalno. Snemanje v gostilni priča o tem, da je to najbolj naravno okolje za vaško folk rock zasedbo. In kaj so fancli z dušu? To so miške, polnjene z ribami – sardelami, sarduni, slaniki in inčuni, kulinarična poslastica slovenskih vasi nad Tržaškim zalivom (Kontovel, Prosek, Križ, Nabrežina).