Harmonikaš svetovnega formata

Znan je tudi kot eden najbolj cenjenih interpretov Astorja Piazzolle in njegovega »novega tanga«. Vsestranski glasbenik poslušalcev nikoli ne pusti ravnodušnih, pa naj nastopa kot solist ali v družbi big bandov ter komornih in simfoničnih orkestrov. Posnel je več kot 50 plošč, tudi za prestižno založbo Deutsche Grammophon kot edini akordeonist doslej, v zadnjih letih pa se pogosto vrača h klasiki in glasbi baroka, pa tudi italijanskemu skladatelju filmske glasbe Ninu Roti, ki jo je posnel za različne diskografske hiše. Že od četrtega leta je predan harmoniki, ki jo predstavlja na vrhunski ravni kot glasbilo številnih zvrsti in slogov. Gallianovi koncerti so edinstveni, saj se izraža v mnogih in raznolikih glasbenih slogih.Letos praznujemo 250-letnico smrti slovitega violinista, violinskega pedagoga, skladatelja in glasbenega teoretika Giuseppeja Tartinija, rojenega v Piranu. Na spored so umeščena tudi njegova dela. Koncert bo potekal v okviru evropskega čezmejnega projekta tARTini, ki z namenom spodbujanja kulturnega turizma in promocije kulturne dediščine povezuje institucije od Pirana prek Ljubljane in Trsta do Padove.Vabljeni k poslušanju edinstvenega harmonikaša svetovnega formata, ki bo na 68. Ljubljana Festivala v preddverju Križank nastopil 30. julija