Poljubiti svoje duhove v slovo

Domača metalska zasedba Hei'An je bila sprva mišljena kot solo projekt pevca Matica Blagoniča v covidnem letu 2020. Njegov namen je bil v metalsko glasbo vpeljati številne druge žanrske vplive. Sčasoma se je oblikovala zasedba, ki je izdala odmeven prvenec Imago. Po sodelovanju z godalnim kvartetom in snemanju v ZDA so nedavno izdali drugi album Kiss Our Ghosts Goodbye. Zasedba, v kateri so še screaming vokalist Aljaž Novak, kitarist Matevž Počič, baskitarist Peter Smrdel in bobnar Gaj Bostič, bo album predstavila na dvodnevnem Hei'An festivalu v Kavarni Cukrarna v Ljubljani, 24. in 25. oktobra.